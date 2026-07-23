São Francisco Xavier está a desenvolver esforços para garantir urgências de obstetrícia em pleno

A Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) reagiu em comunicado às declarações desta manhã do Bastonário da Ordem dos Médicos.

O Hospital de São Francisco Xavier anunciou esta quinta-feira que está a desenvolver "todos os esforços" para garantir a resposta plena da urgência de obstetrícia em agosto, altura em que está previsto que funcione apenas para utentes encaminhadas pelo INEM.



Hospital de São Francisco Xavier Lusa

Em comunicado divulgado ao final do dia, a Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) referiu que a urgência ginecológica e obstétrica do Hospital de São Francisco Xavier "não vai estar encerrada em agosto", mas reconheceu que apenas "estará a funcionar para as utentes encaminhadas" pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.

Ao mesmo tempo que avançou que a urgência em causa "não encerrará em agosto", a ULSLO adiantou que está a desenvolver, em articulação com as equipas clínicas e com a Direção Executiva do SNS, "todos os esforços necessários para assegurar a resposta plena do serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier durante o mês de agosto, com o objetivo de garantir a resposta mais alargada possível à população".

A ULS recordou ainda que as utentes com situações agudas do foro ginecológico ou obstétrico devem contactar previamente a linha SNS 24 para receberem aconselhamento e serem devidamente encaminhadas para a unidade de saúde mais adequada à sua situação clínica.

Esta quinta-feira de manhã, o bastonário da Ordem dos Médicos alertou que a urgência de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier iria permanecer encerrada durante todo o mês de agosto, assegurando apenas resposta emergente quando acionada pelo INEM.

"A informação que nos foi dada hoje de manhã é que o São Francisco Xavier irá estar de portas fechadas durante todo o mês de agosto", disse Carlos Cortes, que falava aos jornalistas no final de uma visita à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Almada.

Segundo o bastonário, a única resposta que o serviço de obstetrícia daquele hospital da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental dará será de emergência "ao INEM, quando isso for necessário".