Teste pré-natal debaixo de fogo por causa de ligação da empresa a militares chineses

Empresa chinesa de testes genéticos colabora com hospitais militares. Apesar de garantir que nunca partilhou dados, a verdade é que alguns estavam em bancos de dados genéticos nacionais e que as regras permitem que possa partilhã-los em caso de "defesa nacional".

Reguladores de cinco países - Alemanha, Austrália, Estónia, Eslovénia e Canadá - estão a analisar um teste pré-natal que recolhe ADN de mulheres e fetos para investigação científica, isto porque a empresa que os produz também faz investigação para os militares chineses. Médicos e clínicas que promoviam este teste dizem desconhecer a ligação da empresa à China.



O teste, feito pelo grupo BGI, sediado em Shenzhen - cidade que liga Hong Kong ao continente chinês-, e registado sob o nome de NIFTY, é vendido pelo menos em 52 países. É usado para detetar síndrome de Down e mais 80 condições genéticas. No mundo inteiro, 8,4 milhões de mulheres já fizeram este teste.



A investigação dos reguladores surge depois dum relatório da Reuters sobre os desafios de supervisão quando dados genéticos são enviados de um país para outro. O comissário de privacidade do Canadá admitiu que o relatório levantava questões importantes sobre informação "altamente sensível" e prometeu analisar a questão. Reguladores da Alemanha e da Eslovénia admitiram estar a analisar o teste à luz das regras de proteção de dados da União Europeia.