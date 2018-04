Tiantian nasceu no final do ano passado, apesar de os seus pais terem morrido há quatro anos. O caso foi possível devido à existência de quatro embriões congelados e de uma barriga de aluguer.

Após dois anos de casamento, Shen Jie e Liu Xi decidiram que queriam ter um filho – recorrendo à técnica de fertilização in vitro para o fazer. Contudo, em 2013, os dois morreram num acidente de automóvel na província de Jiangsu, dias antes da data marcada para Liu receber os embriões fertilizados, explica o The Guardian.

Durante os três anos que se seguiram à morte do casal, os pais de Shen e Liu lutaram pelo direito de ficar com os embriões. Após várias batalhas judiciais, um tribunal chines autorizou os avós a ficar com a custódia dos embriões. O casal viajou para Laos onde encontrou uma barriga de aluguer.

Em Dezembro, o bebé nasceu num hospital em Guangzhou. Ao Beijing News, a avó de Tiantian explicou que ela e o marido foram obrigados a fazer testes de ADN para provar a relação com a criança e assumir a custódia.