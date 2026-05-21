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Subida do nível do mar está a acelerar, com ritmo a duplicar desde 2005

Lusa 08:00
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Segundo o Instituto de Física Atmosférica da Academia Chinesa de Ciências "o aquecimento oceânico é uma das principais causas" do aumento, representando 43% da subida desde 1960.

A subida do nível médio global do mar está a acelerar, tendo o ritmo duplicado de 2,06 milímetros por ano entre 1960 e 2005 para 3,94 milímetros por ano desde então, indica um estudo publicado esta quinta-feira.

Degelo
Degelo Getty Images

Liderado por investigadores do Instituto de Física Atmosférica da Academia Chinesa de Ciências, o trabalho mostra que "o aquecimento oceânico é uma das principais causas" do aumento, representando 43% da subida desde 1960.

O degelo dos glaciares de montanha (27%), da camada de gelo da Gronelândia (15%) e da Antártida (12%), assim como a água que chega ao mar a partir de reservatórios em terra e (3%) também contribuem para a subida do nível do mar.

Segundo um comunicado do Instituto de Física Atmosférica da Academia Chinesa de Ciências, "nas últimas décadas, desde 1993, a perda de gelo, incluindo o degelo acelerado dos glaciares e das calotes polares na Gronelândia e na Antártida, tornou-se cada vez mais importante" e "é provável que estas tendências preocupantes se mantenham nas próximas décadas".

A equipa de investigadores atribui as suas descobertas aos avanços na tecnologia de observação, nomeadamente "correções nas medições de satélite (...), métodos melhorados para estimar o movimento da terra nos marégrafos costeiros e estimativas mais precisas da perda de gelo da Gronelândia e da Antártida".

"Durante anos, houve um desfasamento frustrante entre o que observávamos ao nível da subida e o que podíamos explicar através das causas individuais. Este trabalho mostra que, com melhores instrumentos, processos e análises mais inteligentes, este fosso de conhecimento pode ser colmatado. Podemos explicar a subida do nível do mar com maior confiança", assinala John Abraham, da Universidade de St. Thomas, nos Estados Unidos, e coautor do estudo, citado no comunicado.

Consequência direta das alterações climáticas devido ao aquecimento global causado por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra e a agropecuária, a subida do nível do mar "é muito difícil de travar", alertam os cientistas.

"Mesmo que seja estabilizado o aumento dos gases com efeito de estufa, a grande inércia do oceano e do gelo mundial significa que a subida do nível do mar continuará durante muitos séculos, à medida que os oceanos aquecem lentamente em toda a sua profundidade e o gelo terrestre continua a derreter", indica o comunicado.

Publicado na revista científica Science Advances, o estudo contou ainda com a participação de cientistas da Universidade de Tulane e do Centro Nacional de Investigação Atmosférica, nos Estados Unidos, bem como de parceiros em França.

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