Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Ciência & Saúde

Segurança Alimentar em Portugal: "Estamos numa boa posição mas podemos fazer melhor"

Sofia Parissi
Sofia Parissi 08:00

Com a chegada das temperaturas mais elevadas, a investigadora Paula Teixeira alerta para a necessidade de reforçar os cuidados com a conservação e preparação dos alimentos. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Segurança Alimentar.

O Dia Mundial da Segurança Alimentar assinala-se este domingo, 7 de junho, e, apesar de se tratar de uma temática com impacto direto no quotidiano das famílias, continuam a cometer-se alguns erros na preparação e conservação dos alimentos. Paula Teixeira, docente da Escola Superior de Biotecnologia e investigadora do Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, alerta para a chegada do calor e deixa algumas recomendações: "As temperaturas altas favorecem a proliferação de bactérias. Nesta altura do ano, ajustar a temperatura do frigorífico é importante. Podemos diminuir para dois ou três graus porque a temperatura exterior é mais elevada e é comum abrirmos mais vezes a porta."

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Cá Por Casa Nova casa caso de estudo Com quem vai casar? Portugal Paula Teixeira União Europeia Organização Mundial de Saúde Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Onu Programa Alimentar Mundial Organização das Nações Unidas
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Segurança Alimentar em Portugal: "Estamos numa boa posição mas podemos fazer melhor"