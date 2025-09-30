Sábado – Pense por si

De onde veio o abacate que vai comer?

Vanda Marques
Vanda Marques 23:00

Provavelmente do México e fez mais de 8 mil km até si. Mas há outros alimentos com impacto ambiental maior do que andar de carro. Descubra como escolher o mais ecológico.

Quantos mais quilómetros o seu produto alimentar preferido fizer, menos amigo do ambiente será. Até podia ser um provérbio. Vejamos o abacate – um dos eleitos para as dietas, já que é rico em fibras e em “gorduras boas”, – cujo produtor mundial, o México, não é muito sustentável. “O impacto de um alimento vai depender de como é produzido, se foi importado qual é a pegada do transporte, e também há questões sociais. No caso do México, prendem-se com o elevado consumo de água, um desafio para as populações locais”, diz à SÁBADO Pedro Horta, da área da Agricultura, Floresta e Biodiversidade da ONG Zero. O especialista acrescenta que até em território nacional há desafios. “O cultivo do abacate em Alcácer do Sal é feito sobre um aquífero que está em estado crítico. E esta cultura utiliza em média 6 mil m3 de água por hectare.”

Tópicos Florestas Agricultura Café Dieta México Brasil Alcácer do Sal
