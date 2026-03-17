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Vida

Como tirar o melhor partido dos alimentos

Lucília Galha
Lucília Galha 23:00

Ter atenção ao que põe no prato deixou de ser só uma moda - é uma necessidade. Razão: a comida perdeu nutrientes e estar disponível durante todo o ano não atesta a sua qualidade. Os congelados podem ser bons aliados e talvez deva voltar aos pratos de panela. Saiba o que escolher quando vai às compras.

As sardinhas em lata andam sempre na mala. Os miúdos gostam, e até os colegas já se renderam e pedem para comer quando eles as levam na lancheira da escola. É com este alimento que começa a preparação do almoço em casa de Leonor Casanova, 46 anos: três “altamente nutritivas” latas de sardinhas em azeite. “O que é que eu posso pôr mais aqui?”, pensa em voz alta. Há coisas que não podem faltar: proteína - além das sardinhas, junta ovos e quinoa tricolor congelada já cozinhada (basta aquecer no micro-ondas); uma fonte de gordura, neste caso, o abacate; fruta, descasca uma manga com um truque que aprendeu no Instagram - e que implica usar um copo com um rebordo fininho; e uma cama de verdes.

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