Os arqueólogos continuam a fazer descobertas nas famosas Linhas de Nazca, no deserto a sul do Peru. Desta vez, mostraram um gato gigante esculpido nas encostas de uma montanha.As imagens de drone conseguem dar uma visão global da figura de 37 metros. A figura do gato terá mais de 2.000 anos e as suas linhas foram agora restauradas pelos arqueólogos. A imagem foi feita recorrendo a socalcos e as linhas foram depois cheias com pedras.As Linhas de Nazca compreende um conjunto de geoglifos, declarados património da UNESCO em 1994. São o espelho da cultura pré-colombiana que ocupou estes locais há milhares de anos. Também são vistos como enigmas arqueológicos, uma vez que ninguém sabe exatamente qual o propósito destas figuras gigantestas.Além da erosão natural com a passagem dos anos, as Linhas de Nazca têm sido danificadas por invasores à procura de terras para se estabelecerem e por motoristas que fogem da autoestrada próxima.