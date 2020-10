NASA vai tocar em asteróide para descobrir os segredos do Sistema Solar

Joaquim Schieder da SilvaHá 34 minutos

As estrutura dos asteroides è toda muito parecida,entenda-se,parecida com o que temos aqui na Terra,na Lua,e nos outros planetas,nao hä grandes diferenças.

O que a NASA anda a fazer è a dar uns passeios no espaço ä custa dos outros.

Sö os cometas è que sao diferentes,sao de gelo,e que ä temperarura ambiente,superior a 4 graus se evapora e se transforma em ägua.

O resto è o fundamento dos planetas todos,rocha ,forte com minèrios de todos os tipos,em maior ou menor quantidade.

Se a NASA nao sabe isso è grave! porque isto sao os princìpios da construçao de tudo o que è organizado no universo!