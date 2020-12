Reino Unido aprova vacina da AstraZeneca

Segundo o secretário de Estado britânico da Saúde, Matt Hancock, ainda nesta quarta-feira será conhecido o regime de dosagem.



A AstraZeneca assumiu que a vacina garante uma "proteção a 100%" contra as formas mais graves da doença, mas não deu mais explicações, deixando-as para mais tarde.



O responsável da AstraZeneca, Pascal Soriot, disse que "hoje é um dia importante para milhões de pessoas no Reino Unido que vão ter acesso a esta nova vacina" que "tem demonstrado ser eficaz, bem tolerada, simples de administrar e é fornecida pela AstraZeneca sem qualquer lucro".



Dados publicados no início de dezembro na revista médica The Lancet indicaram que a vacina é 62% eficaz quando administrada em duas doses completas da vacina, mas 90% eficaz quando administrada metade da primeira dose seguida de uma dose completa na segunda.



A aprovação surge um dia depois de o Reino Unido ter registado o maior número de casos em 24 horas (53.135), bem como 414 mortos.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.





O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a aprovar a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford contra o novo coronavírus."O Governo aceitou hoje a recomendação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) para autorizar o uso da vacina COVID-19 da Universidade de Oxford/AstraZeneca", anunciou o Ministério da Saúde britânico.