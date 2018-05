Uma hora. Esta é a resposta. Num dia quente (com temperaturas acima dos 28º pelo menos), um carro deixado ao sol com exposição directa atinge uma temperatura mortal para uma criança em uma hora. Um carro deixado à sombra num dia com altas temperaturas consegue atingir um nível fatal em duas horas.

A conclusão é de um estudo científico publicado a 23 de Maio na revista Temperature: três investigadores norte-americanos propuseram-se a estudar mortes de crianças deixadas em carros ao sol. O estudo teve em conta três variáveis: o tipo de veículo, período do dia e exposição solar (directa ou com sombra) na temperatura interna de uma criança com pelo menos 2 anos e os cientistas concluíram, através da extrapolação dos dados, que bastam 2 horas num carro com exposição solar directa ou directa para causar danos físicos e mentais a crianças.

Evaluating the impact of solar radiation on pediatric heat balance within enclosed, hot vehicles, o nome do estudo, pretendeu demonstrar de que maneira um corpo de uma criança reage quando exposto a altas temperaturas. As crianças, comparativamente aos adultos, têm mais dificuldades em regular a sua temperatura corporal e a temperatura interna pode subir 5 vezes mais rápido do que num adulto. Por isso, estão mais sujeitas a ter insolações (sobreaquecimento do corpo causado por exposição solar prolongada e intensa) – o mesmo ocorre com animais. A isto acrescenta-se o facto de uma criança ter mais dificuldades em controlar ou abandonar este determinado local em caso de risco.

Quais são as consequências destas situações para uma criança? Falência progressiva de órgãos, agitação, confusão mental, coma, danos cerebrais e, em última instância, morte. Isto pode começar a acontecer logo a partir dos 40º C com exposição solar directa.



Os investigadores deduziram também que a temperatura e a velocidade com que é atingida estão dependentes do tipo de carro: para estudarem esta hipótese estacionaram 2 carros sedans (ou seja, com a carroceria mais comum), 2 económicos e 2 mini-carrinhas em áreas com exposição solar directa e com sombra num parque de estacionamento de um shopping, entre Junho e Julho de 2014.



Desta forma conseguiram determinar que as carrinhas demoram mais tempo a aquecer e os carros económicos são os mais rápidos a atingir altas temperaturas. A temperatura média dos 3 tipos de carros era 46,6º C ao fim de uma hora com sol directo e 37.7º C em carros à sombra num dia quente. Os cientistas também notaram que o painel de instrumentos, os bancos e o volante são as componentes que ficam mais quentes e que aquecem mais depressa.

Este estudo torna-se particularmente relevante tendo em conta os casos de insolação de crianças, adultos e animais por permanência em carros com exposição solar. Nos EUA já morreram 744 crianças nesta situação desde 1998 (segundo a Administração Nacional de Segurança Rodoviária do país – NHTSA, sigla em inglês). Em Portugal não há números concretos sobre este problema.