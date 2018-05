Quando Karl Landsteiner descobriu diferenças e estipulou que as pessoas tinham tipos de sangue diversos, mal sabia a descoberta que tinha proporcionado ao mundo. Estávamos no início do século XX e o médico queria apenas explicar porque algumas pessoas morriam depois de transfusões de sangue e outras não. Agora, um estudo publicado no jornal científico Critical Cares mostrou de que maneira o grupo sanguíneo pode ter influência num acidente.

Investigadores do Hospital Universitário de Tóquio descobriram que o tipo sanguíneo O está associado a maiores taxas de mortalidade que os outros grupos. O artigo envolveu casos de pacientes registados pela linha de emergência do Japão (o 112 japonês) com ferimentos que pudessem causar incapacidades a longo prazo ou até a morte.

O estudo concluiu que os doentes com o grupo sanguíneo 0 (ou O) têm uma taxa de mortalidade de 28%, comparada com a média de 11% para os restantes tipos sanguíneos. Estes valores indicam que este grupo sanguíneo quase que triplica o risco de morrer devido a um ferimento grave.

O principal autor do artigo, Wataru Takayama, afirmou ao jornal inglês Telegraph que o seu objectivo "era estudar as diferenças nos grupos sanguíneos na sobrevivência a traumas". O mesmo referiu ainda que "pertencer ao grupo sanguíneo O é um factor de risco para hemorragias". E a explicação pode estar na coagulação e perda de sangue.

Pacientes com o grupo sanguíneo O têm níveis menores do factor de von Willebrand, um agente coagulante, do que outros tipos sanguíneos. Isto torna o sangue mais difícil de coagular e leva à hemorragia do paciente. "A nossa investigação explica ainda de que maneira o grupo sanguíneo O difere dos outros grupos na homeostasia, o processo que faz cessar uma hemorragia", referiu Takayama.

Os autores do estudo revelaram ainda a necessidade de estender os resultados para o panorama global, uma vez que as percentagens de grupos sanguíneos diferem entre grupos étnicos.

Em Portugal, segundo um estudo efectuado pelo Instituto Português de Sangue, o grupo sanguíneo mais frequente é o A (46,6%), seguindo-se o 0 (42,3%), o B (7,7%) e o AB (3,4%). A nível mundial, o mais comum é o 0 (63,3%).