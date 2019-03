A ECMO do hospital de S. João, no Porto, foi usada em 30 doentes desde que o ano de 2019 arrancou.

Uma máquina que substitui as funções do coração e dos pulmões fora do corpo já foi usada em 14 doentes, até jovens e grávidas, desde o início da época gripal. A ECMO do hospital de S. João, no Porto, foi usada em 30 doentes desde que o ano de 2019 arrancou. Metade dos doentes sofria de infeção respiratória e os restantes, de problemas graves de coração.

Segundo o Jornal de Notícias, os doentes ficam entre dez e 15 dias ligados à máquina, o tempo necessário para que os medicamentos façam efeito e possam respirar de novo.

Estes "pulmões artificiais" permitem atingir uma taxa de sobrevivência entre doentes respiratórios de 70 a 80%. Já entre doentes cardíacos, entre 60 e 70% dos doentes sobrevivem.

A mesma fonte adianta que a máquina é usada em contexto de urgência hospitalar para ressuscitar doentes em paragem cardiorrespiratória.

No Centro Hospitalar e Universitário de S. João, no Porto, os doentes que ocupam as vagas destinadas à máquina ECMO são os que se encontram nos cuidados intensivos. Alem do São João, também os hospitais de Santa Maria e de S. José são centros de referência.