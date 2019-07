programa europeu

de observação das alterações climáticas, citado pela BBC, as temperaturas médias na Europa estiveram, no mês passado, dois graus acima do normal. Em grande parte de França, Alemanha e no norte de Espanha estiveram, nos últimos dias de junho, entre seis a dez graus acima do habitual. Polónica e República Checa também resgistaram temperaturas recordes. Já a temperatura média global esteve 0,1º acima do anterior mês mais quente de junho, em 2016.

À mesma estação, Hannah Cloke, da Universidade de Reading, não teve dúvidas em dizer que "as temperaturas recordes não foram apenas ultrapassadas, foram esmagadas". "Ondas de calor podem ocorrer em qualquer situação, mas sabemos que se estão a tornar mais prováveis devido às alterações climáticas", disse também, lembrando que, tal como previsto há décadas, os gases dos efeitos de estufa estão a aumentar a temperatura média global.