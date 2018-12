Passados 24 anos da primeira edição, a Sony volta a publicar uma das mais importantes consolas da história.

Está quase a chegar o Natal e muitas vezes as melhores prendas são as mais nostálgicas. É esse mercado da saudade que a Sony quer explorar ao lançar uma nova versão da primeira PlayStation de sempre, bem como 20 títulos clássicos. A PlayStation Classic chega esta segunda-feira, 3 de Dezembro, às lojas e traz 20 jogos incluídos.



O dispositivo está disponível a um preço de cerca de 99 euros e as unidades são limitadas.