Pandemia de covid-19 podia ter sido evitada, diz relatório independente

Análise encomendada pela Organização Mundial da Saúde aponta o dedo aos líderes políticos que agiram tarde de mais para travar propagação do vírus que causa da covid-19.

É uma análise encomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliar a resposta à pandemia e as conclusões não poderiam ser mais castigadoras para os líderes políticos: a pandemia era um desastre prevenível, podendo ter sido evitadas milhões de vidas, se o mundo tivesse reagido mais depressa.



O painel independente, onde se incluem a antiga primeira-ministra da Nova Zelândia Helen Clark e a antiga presidente da Libéria Ellen Johnson Sirleaf, aponta o dedo aos líderes globais e pede uma mudança para pôr fim à pandemia e impedir que se volte a repetir.



Durante a investigação, o painel encontrou "fragilidades em todos os pontos da cadeia". A prevenção foi inconsistente e subfinanciada, o sistema de alerta foi lento e brando e a OMS não tinha poder. Além disso, a resposta exacerbou as desigualdades. "A liderança política global estava ausente", refere o documento, citado pelo The Guardian.