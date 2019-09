Dormir poucas sestas semanais reduz risco de problemas cardiovasculares

Dorme a sesta uma ou duas vezes por semana? Esse hábito pode ajudá-lo a reduzir o risco de sofrer de problemas cardiovasculares como ataques de coração ou AVC. Um estudo realizado por cientistas do Hospital Universitário de Lausanne e publicado no jornal Heart acompanhou 3.462 pessoas, concluindo que quem dorme sestas ocasionais tem 48% menos risco de sofrer problemas cardíacos, comparado com quem nunca dorme a sesta.

Cada participante no estudo tinha entre 35 e 75 anos e foi recrutado entre 2003 e 2006 para o estudo CoLaus, que se destinava à melhor compreensão da saúde do coração entre a população suíça.

A saúde dos mais de 3 mil participantes foi monitorizada ao longo de cinco anos, depois de ser realizado um primeiro check-up entre 2009 e 2012. 19% da amostra indicou que dormia entre uma e duas sestas semanais. 58% nunca dormia a sesta.

O estudo também observou que os maiores amantes da sesta (fazendo entre três e sete por semana) tendem a ser mais velhos, do sexo masculino, com mais peso, e dormem mais tempo de noite do que os que nunca dormem. Por outro lado, quem dorme muitas sestas também sente mais sono durante o dia e tem maior tendência a sofrer de apneia. Contudo, quando retirados os fatores potencialmente influentes, não se verificava o mesmo risco de doenças.

O estudo também não encontrou uma associação entre os episódios e a duração da sesta.

Ao longo do período de monitorização das pessoas, verificaram-se 155 episódios fatais e não-fatais de doenças cardiovasculares.

Apesar de o campo das sestas ainda precisar de mais investigação, os cientistas consideram que pode não ser só a duração, mas a frequência do descanso que importa para garantir uma boa saúde cardiovascular.