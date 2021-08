Os três estudos que fizeram a DGS mudar de ideias sobre vacinar crianças

Dez dias depois de determinar que só as crianças com doenças de risco em caso de infeção pelo coronavírus é que seriam vacinadas, a DGS mudou de ideias. Pressão política? Graça Freitas garante que não e diz ter decidido após conhecer três investigações.



Esta terça-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS) decidiu recomendar a vacinação universal das crianças entre os 12 e os 15 anos. Na semana anterior, Graça Freitas tinha anunciado que só as crianças com doenças de risco em caso de infeção pelo coronavírus ou com indicação médica é que deviam ser vacinadas. Nos dias que se seguiram, o Presidente da República, o primeiro-ministro e até o líder da task-force de vacinação pressionaram noutro sentido, mas a directora-geral de Saúde garantiu que a sua decisão foi "puramente técnica".



E o que levou à mudança de ideias? À SÁBADO, a Direção-Geral de Saúde (DGS) elencou três estudos "como fundamento da análise mais recente". Na conferência de imprensa, Graça Freitas explicou que as novas informações foram conhecidas no mesmo dia em que anunciou a vacinação de crianças só com doenças de risco, 30 de julho. Se nesse dia a directora-geral da Saúde citou o perigo de miocardites e pericardites em jovens e o desejo de aguardar por mais dados, os estudos vieram mostrar que não há "sinal de alerta".



Para a DGS, o estudo mais relevante foi o publicado pelo Centro de Controlo de Doenças (CDC) dos EUA, a 30 de julho, relativo à farmacovigilância nos EUA. Foi analisada a segurança da vacina contra a covid-19 em adolescentes dos 12 aos 17 anos.