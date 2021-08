Covid-19. DGS recomenda vacinação de crianças entre os 12 e 15 anos

Decisão chega depois de pressões de Marcelo, Costa e Gouveia e Melo

O Presidente da República tem sido quem mais tem apelado à vacinação de adolescentes. Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa foi contra as orientações emitidas pela DGS e disse que esperava que se iniciasse a vacinação de crianças entre os 12 e 15 anos, como já acontece na Madeira.



"Todos nos recordamos que, no início, havia dúvidas quanto à utilidade das máscaras. Eu andei a pregar no deserto durante umas semanas ou meses acerca da utilidade das máscaras e, dois meses depois, concluía-se que eram fundamentais. Dois meses antes eram desnecessárias e contraproducentes", disse como exemplo.



O chefe de Estado considerou que as dúvidas relativas à vacinação das crianças entre os 12 e 15 anos não são "tanto dúvidas de princípio, quanto de momento", afirmando que "tudo tem o seu tempo" e mostrando-se "muito esperançado" que seja "rápida a vacinação dos que estão entre os 16 e 17 anos", para que, "ulteriormente", seja possível começar a vacinar, então, as crianças entre os 12 e os 15 anos.



Também Gouveia e Melo, o coordenador da vacinação, deixou o seu aviso na sexta-feira, ao considerar que "o tempo está a esgotar-se" para vacinar os jovens desta faixa etária.



"Claro que esse tempo se está a esgotar e o que pode ser crítico é que esse cuidado, que é importante para todos nós, pode ser entendido de forma negativa como não recomendação, e não é uma não recomendação, é só um cuidado para se ter a certeza de qual é o melhor caminho a seguir", disse o líder da task-force, em declarações à RTP3, à margem de uma visita ao centro de vacinação de Évora.



Já António Costa, em pleno debato do Estado da Nação em julho, deixou a garantia de que estaria tudo preparado para que as crianças entre os 12 e os 17 anos possam receber a vacina contra a covid-19 até 19 de setembro, "a tempo do início do próximo ano letivo".