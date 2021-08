Imunidade de grupo não vai ser possível por causa da variante Delta

Líder do grupo de vacinas de Oxford - envolvido na vacina feita em parceria com a AstraZeneca -, considerou "um mito" pensar que se ia atingir a imunidade de grupo, tendo em conta que as vacinas não estão a evitar a transmissão da doença.

Atingir a imunidade de grupo não vai ser possível, devido à variante Delta do novo coronavírus, causador da covid-19. A declaração foi feita pelo professor Andrew Pollard, diretor do grupo de vacinas da Universidade de Oxford, o grupo que criou uma das vacinas em parceria com a AstraZeneca.



O facto de as vacinas não terem parado a transmissão da covid-19 leva o especialista a considerar que a tão ambicionada imunidade de grupo não tenha passado de "um mito". "O problema com este vírus é que não é sarampo. Se 95% das pessoas forem vacinadas contra o sarampo, o vírus deixa de se transmitir na população", comparou o professor, no grupo de trabalho do coronavírus do parlamento inglês, citado pelo The Guardian.



Apesar das vacinas existentes serem muito eficazes a prevenir doença grave e morte, não impedem uma pessoa totalmente vacinada de ser infetada pelo vírus que causa da covid-19. Por isso, Andrew Pollard considera que "a variante Delta vai continuar a infetar pessoas vacinadas. E isso significa que toda a gente que não foi vacinada vai, a qualquer momento, apanhar o vírus... e não temos nada que seja capaz de parar essa transmissão".