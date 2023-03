Efeito-estufa foi revelado em 1856

Muito antes de alguém sequer pensar em alterações climáticas, Eunice Newton Foote, uma cientista autodidata norte-americana, foi a primeira a descobrir, em 1856, que os níveis mais elevados de dióxido de carbono na atmosfera levariam ao aquecimento do planeta. Ela fez as primeiras experiências sobre o comportamento de diferentes gases sob o calor dos raios do Sol usando dois cilindros de vidro – cada um tinha um termómetro de mercúrio e com uma bomba de vácuo, Foote isolou nesses cilindros alguns dos principais gases que compõem a atmosfera e expô-los aos raios solares. Um deles tinha dióxido de carbono (CO2), o outro ar e colocou-os ao Sol. Ao verificar que a temperatura estava mais alta no primeiro, ela descobriu que o dióxido de carbono retém grande parte do calor na atmosfera.