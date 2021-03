'Os governantes não têm a real perceção de que a obesidade é pandemia'

O excesso de peso representa, hoje, 10% das despesas da saúde dos portugueses e as suas doenças associadas podem levar à perda de mais de dois anos de esperança média de vida até 2050. No Dia Mundial da Obesidade, a Ordem dos Nutricionistas alerta para o reforço do setor "para não se correr atrás do prejuízo" e admite que a pandemia, associada ao piorar dos hábitos alimentares e da pouca atividade física, levou a um aumento do peso da população portuguesa.



Alexandra Bento, bastonária da Ordem, relembra que a obesidade atinge mais de 20% da população adulta portuguesa, sendo que o excesso de peso, que inclui obesidade e pré-obesidade, afeta mais de metade da população nacional.

Atualmente, o SNS tem 400 nutricionistas, distribuídos por 100 em unidades de cuidados primários e 300 em hospitais. Para Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, este é um número que "persiste em não aumentar, apesar de ser manifestamente insuficiente".