EMA emite alerta. Mas o que são a codeína e o ibuprofeno?

Tomar os dois medicamentos em conjunto pode ser letal. Especialista relata à SÁBADO como funcionam as substâncias. Em Portugal, medicamentos combinados não são autorizados.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) emitiu um alerta sobre os riscos do consumo prolongado de medicamentos que contenham ibuprofeno e codeína, no dia 30 de setembro. "A codeína é um derivado de morfina, o ibuprofeno é um anti-inflamatório. São coisas diferentes", define Ana Isabel Pedroso, médica especialista em Medicina Interna.