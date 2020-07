OMS regista aumento recorde de novos casos de Covid-19 no mundo pelo segundo dia seguido

A Organização Mundial de Saúde (OMS) registou um aumento recorde de casos de infeção pelo novo coronavírus no mundo pelo segundo dia consecutivo. Em 24 horas, o aumento foi de 259.848 novos casos.Os valores mais elevados de novos casos foram contabilizados nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, segundo um relatório diário. Até agora, o recorde era de 237.743 na sexta-feira.Houve mais 7.360 mortes, o maior aumento em 24 horas desde 10 de maio. A média de mortes diárias em julho foi de 4.800, mais do que a média de 4.600 registada em junho.O número total de casos de infeção pelo novo coronavírus atingiu os 14 milhões na sexta-feira, segundo a Reuters. Mais de 600 mil pessoas morreram, em sete meses.Segundo a OMS, nas últimas 24 horas houve mais 71.484 casos nos EUA, 45.403 no Brasil, 34.884 na Índia e 13.373 na África do Sul.Na sexta-feira, a Índia tornou-se o terceiro país no mundo a atingir mais de um milhão de casos de Covid-19. Ficou atrás dos Estados Unidos e Brasil. Segundo os epidemiologistas, a Índia ainda está a meses de atingir o pico de casos.No Brasil, foi ultrapassada a marca de dois milhões de casos, o que significa o dobro de casos em menos de um mês. Por dia, registam-se quase 40 mil novos casos.