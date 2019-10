Uma equipa de investigadores observou uma família de porcos Visayan – em vias de extinção – a utilizar paus para cavar e construir ninhos, num jardim zoológico em Paris. É uma prova em como os suínos conseguem usar ferramentas, indica a revista científica Mammalian Biology.

Estes animais não são conhecidos pela construção de ninhos, nem pelo uso de ferramentas. A co-autora do estudo, Meredith Root-Bernstein, falou com o canal norte-americano CNN e afirmou ter encontrado por acaso estes animais num jardim zoológico de Paris, em França, e testemunhou uma porca adulta, chamada Priscilla, a cavar com um pau na boca.

Meredith visitou Priscilla várias vezes em 2015, 2016 e 2017 com uma equipa de investigadores - que manipulavam alguns elementos do local para perceber como é que o animal e os seus companheiros reagiam às novas ferramentas.

Os porcos não utilizaram os objetos na primeira visita, mas em 2016, Priscilla e a sua cria pegaram nos paus e fizeram um movimento de remo para cavar e construir um ninho. O seu companheiro, Billie, também utilizou o pau, mas com tentativas "desajeitadas" em comparação com as fêmeas, concluíram os investigadores.





A carregar o vídeo ...



O estudo revela que cavar com um pau é menos eficaz do que cavar com os cascos ou focinho, mas os animais continuam a fazê-lo. As teorias que procuram explicar esse facto passam por ser um comportamento comprovado pela inadequação física, ou porque é um comportamento benéfico para a construção e que os humanos ainda não perceberam. Os investigadores agora estão a tentar descobrir a resposta.

Meredith Root-Bernstein adianta que são poucas as espécies avistadas a usar ferramentas para benefício próprio. "Usar apenas ferramentas é muito significativo", afirmou. "Na época, não havia relatórios científicos sobre o uso de ferramentas em qualquer tipo de porco. Isso também não acontece com muita frequência."

Esta descoberta é um triunfo para os porcos no departamento de capacidade intelectual. "Podemos pensar que apenas os seres humanos manipulam o ambiente para afetar as suas próprias vidas, mas de maneiras diferentes muitas outras espécies fazem também isso", explicou.