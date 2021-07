O que podemos esperar da reunião do Infarmed

Esta terça-feira, 27, retoma-se a recorrente reunião no Infarmed para analisar a situação epidemiológica em Portugal. Assim, ouvidos os peritos, o Governo decidirá, no Conselho de Ministros de quinta-feira, o eventual alívio das restrições. Este encontro – o segundo desde que terminou o estado de emergência, a 30 de abril – conta habitualmente com a participação do presidente da Assembleia da República, do primeiro-ministro e de dirigentes de partidos com representação parlamentar, e ocorre num momento em que em Portugal se verifica uma descida dos casos de infeção em relação à semana anterior, interrompendo um mês e meio de aumentos semanais consecutivos nos boletins de segunda-feira. No entanto, há mais 40 pessoas internadas (num total de 919) e mais cinco em unidades de cuidados intensivos (são agora 198).



Aligeirar as regras de utilização de máscara

Tudo indica que haverá um levantamento das restrições, o que já foi dado como muito provável tanto pelo Governo como pelos especialistas. Para Pedro Simas, virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular, há diversas normas que poderão ser alteradas: "O uso de máscaras, que deverá deixar de ser obrigatório nos espaços públicos ao ar livre, como praias e parques de diversão; as restrições de horário nos restaurantes e nos centros comerciais, que não fazem sentido porque temos as regras todas implementadas e que são para manter – a utilização de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. A abertura de bares e discotecas é que ainda é prematura". A quarentena profilática para pessoas vacinadas, que tenham tido contacto com alguém infetado, é outra norma que "não faz sentido" e que deverá acabar. "Um vacinado tem pouca probabilidade de ser infetado, mas se acontecer, o seu potencial de contágio é muito reduzido".



Encorajar à vacinação

Quanto à apresentação de teste negativo ou certificado de vacinação na entrada de hotéis ou restaurantes, o virologista entende que se deverá manter por ser mais seguro, além de encorajar as pessoas a vacinarem-se. "É mesmo muito importante e Portugal está no bom caminho, com mais de 50% da população totalmente vacinada", diz. Na semana passada, numa audição no Parlamento, o coordenador da task force para o plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, anunciou que "a faixa etária dos 50 anos está praticamente fechada", faltando apenas 4% desta população para completar a vacinação, adiantando que na faixa dos 40 anos faltam 11% para terem as duas doses e entre os utentes com 30 anos faltam 25%. Segundo Gouveia e Melo, o maior salto registou-se entre os jovens com mais de 23 anos, em que já foram vacinadas 30% das pessoas.