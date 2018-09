Os investigadores defendem que a sexualidade humana é uma realidade fluída e complexa e não heteronormativa, após observarem que os voluntários dos testes respondiam positivamente tanto a estímulos sexuais heterossexuais como homossexuais.

Um estudo científico recente pretende apresentar uma nova perspectiva sobre a sexualidade da sociedade actual, que pode ser ou heteronormativa. A investigação, publicada no Journal of Personality and Social Psychology, concentrou-se na expressão ocular de mulheres e homens candidatos ao estudo e a sua resposta psicológica ao visionar material pornográfico.

Os cientistas, liderados por Ritch C. Savin-Williams da Universidade Cornell nos EUA, descobriram que, independentemente de como estas se identificavam sexualmente, os seus corpos responderam positivamente a sinais de sexo homossexual e heterossexual. A reacção foi detectada através da dilatação da pupila, uma acção corporal que o ser humano não controla conscientemente.

"É basicamente um estudo que avalia a orientação sexual através da dilatação ocular de uma pessoa (…) Essencialmente, é a isto que o projecto quer chegar: outra forma de perceber a sexualidade de alguém sem nos basearmos na auto-percepção", explicou Savin-Williams à revista Vice.

Durante a investigação, os cientistas assumiram que a sexualidade não pode ser vista como uma área rígida, estática e separada, mas antes fluída, complexa e alvo de constantes mudanças. Numa das pricipais conclusões do estudo, os investigadores perceberam que a sexualidade humana é muito mais do que ser heterossexual ou homossexual. "Não estou certamente surpreendido", confessou o director do projecto. "Estamos a tentar compreender quem as pessoas são. Às vezes, as pessoas são de uma certa forma, mas sentem que devem assumir de outra maneira perante os outros, e isso não é bom", resumiu, defendo que isto acontece como consequência de uma influência social restritiva: a norma que determina como os indivíduos são vistos e tratados.

"Nós mostrámos a um homem heterossexual uma imagem de uma mulher a masturbar-se e eles responderam como seria de esperar. Depois também lhes apresentámos uma imagem de um homem a fazer a mesma acção e as pupilas dilataram-se em alguns candidatos", contou em declarações no estudo.

Savin-Williams acrescentou que acredita que as "fronteiras" estão a dilatar-se. "Penso que isto esteja a acontecer para ambos os sexos, o que é provavelmente uma coisa boa, uma vez que permite que as crianças cresçam com mais diversidade, mais opções e não sintam que tenham de tentar enquadrar-se a qualquer custo", frisou.

Os investigadores defendem que a sexualidade humana é uma realidade fluída e complexa e não heteronormativa, e por isso deve rejeitar-se a ideia de rotulação da sociedade humana - isto é, os termos gay, bissexual, lésbica, entre outros.