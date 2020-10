ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

Existem dois tipos de investidores: aqueles que querem ver retorno e os que investem para beber de graça. Cláudio Martins, 42 anos, assume-se claramente como um dos segundos. "Em cinco caixas, quatro têm de dar retorno para ficar com a quinta", diz à SÁBADO. O wine advisor, que tem uma empresa em nome próprio de consultoria na área dos vinhos, não concebe não ver as garrafas que compra – sim, acontece com muitos investidores nesta área, sobretudo no estrangeiro. Ele não só as vê, como faz questão de as beber.É um investimento a prazo, normalmente não se compram vinhos para se venderem logo. Têm-se de se esperar pelo menos dois a três anos para haver algum retorno. Até porque o próprio produto tem "uma capacidade interessante de envelhecimento".