Em ano de pandemia do novo coronavírus, o vídeo mais popular no YouTube em Portugal foi um tutorial da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre como se devem lavar as mãos de forma correcta.Os dados foram revelados pelo site de partilha de vídeos. No segundo lugar ficou Felipe Neto, que partilhou as suas aventuras a jogar Minecraft:Em terceiro lugar, está a prestação do youtuber Windoh no programa da SIC A Máscara:Quanto a vídeos de música, a primeira posição do top 10 é ocupada por Calema, com Te Amo:Segue-se Future, com a música Life is Good:Em terceiro lugar, ficou Kevinho, com Te Gusta.Veja o resto do top 10 dos vídeos mais populares em Portugal, por ordem:Veja a lista do quarto ao décimo vídeos de música mais populares em Portugal em 2020: