Um antigo defensor e praticante de "terapias de conversão" da homossexualidade assumiu-se este domingo como gay depois de ter passado décadas a praticar homofobia. David Matheson trabalhou em programas de "terapia ex-gay", que promovem a falsa ideia de que ser homossexual é algo que deve, e pode, ser "curado".

O norte-americano, professor de Psicologia na Universidade Brigham Young, reconhece que o seu trabalho como terapeuta ajudou algumas pessoas mas também magoou algumas.

"Não é para me desculpar, mais quaisquer deficiências que tenha tido enquanto terapeuta advieram da estreita visão do que ‘emocionalmente saudável’ pode ser", afirmou Matheson na sua declaração no Facebook. "Essas deficiências vinham da minha própria homofobia e discriminação. Sinto muito pelas minhas falhas e pelo mal que causei a algumas pessoas. E peço desculpa pela confusão e dor que a minha escolha possa trazer a outras pessoas."

A mudança de posição de Matheson acerca da sua sexualidade surgiu após um grupo de defesa dos direitos LGBT ter divulgado uma conversa entre o professor de psicologia e outro "terapeuta de conversão", Rich Wyler. Matheson admitiu que percebeu, no ano passado, que tinha de fazer uma mudança na sua vida e divorciou-se da mulher, com quem estava casado há 34 anos.

Ao jornal Salt Lake Tribune, Matheson afirmou que foi exposto à homofobia desde criança através da religião Mórmon e que encontrou reconforto na terapia que recebia para tratar a atração que tinha sobre pessoas do mesmo género. Foi isso e o seu desejo em ajudar homens como ele, que o levou a ser terapeuta – uma terapia que admite ter alimentado a ideologia que ser homossexual era um pecado.