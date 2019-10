Depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter defendido Espanha e indicado que esta obedeceu à Convenção de Albufeira no ano hidrológico 2018/2019, o proTejo - Movimento pelo Tejo garante que o país vizinho não o fez.O proTejo reafirma que Espanha enviou para Portugal apenas 2.500 hm3 (93%) dos 2.700 hm3 de caudal anual fixado na Convenção de Albufeira.

"Em virtude de não estarem disponíveis ao público os volumes de escoamento na barragem de Cedillo, nem as autoridades portuguesas terem acesso ao mesmo, este valor foi calculado da seguinte forma: 2.500 hm3 de escoamento na barragem de Cedillo é igual (=) 2.700 hm3 de escoamento acumulado das afluências na barragem do Fratel, (...), menos (-) 200 hm3 de entradas de água no troço do rio Tejo em território nacional entre a barragem de Cedillo e a barragem do Fratel, de acordo com os cálculos da apresentação de Orlando Borges, ex – presidente do INAG, realizada na reunião do Conselho da Região Hidrográfica do Tejo de 10 de novembro de 2009", indica a proTejo.





O proTejo explica que Espanha só teria cumprido o caudal anual se em todo o ano hidrológico não tivesse entrado água no rio Tejo entre a barragem de Cedillo e a barragem do Fratel, seja através de chuva, escorrências de água ou dos afluentes como a ribeira de Nisa ou a ribeira do Açafal - o que não ocorreu.

"Este incumprimento de 200 hm3 de caudal anual é superior em 94 hm3 aos 106 hm3 que o proTEJO tinha estimado e comunicado na nota de imprensa do passado dia 7 de setembro, demonstrando assim a nossa prudente estimativa do escoamento máximo na barragem de Cedillo", lê-se na nota do proTejo.

"Assim sendo, desmentimos categoricamente a afirmação atribuída pela imprensa à Agência Portuguesa do Ambiente em como 'a informação veiculada na segunda-feira pelo Movimento pelo Tejo' refere-se 'a uma estação de um rio afluente à albufeira de Cedillo na parte espanhola da bacia e não aos caudais lançados para Portugal, nem ao volume da albufeira de Cedillo', frisa o proTejo.

Em comunicado, a APA referiu que "tudo parece indicar o cumprimento do regime de caudais anuais definido na Convenção em ano sem condições de exceção", apesar de o boletim anual a realizar pelas partes "ainda estar em execução e validação de informação" para ser aprovado."De acordo com a informação neste momento existente, sendo que o último trimestre está ainda em validação, houve cumprimento dos regimes semanais, trimestrais e tudo parece indicar que o valor anual previsto na Convenção para a secção à entrada de Portugal também foi", pode ler-se no esclarecimento da APA.Segundo o organismo, o regime anual "foi cumprido no limite" e, por isso, a validação dos dados "é essencial para perceber este facto"."Neste ano hidrológico, que começou em outubro de 2018 e terminou em setembro de 2019, Espanha não cumpriu com os caudais acordados com o nosso país na Convenção de Albufeira, isto apesar das enormes descargas de água que realizaram nos meses de agosto e setembro, um terço do total do caudal previsto para todo o ano hidrológico, na tentativa de alcançar o seu cumprimento", disse na segunda-feira à Lusa Paulo Constantino, porta-voz do movimento ambientalista com sede em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém.De acordo com o comunicado da APA, o regime de caudais trimestrais, tendo por base os caudais afluentes a Fratel, "foram cumpridos", assim como o regime de caudais semanais "também foi cumprido".A APA avança ainda que, quando Portugal foi informado da pretensão de Espanha para cumprir o regime anual da Convenção "à custa da descida no nível em Cedillo sem qualquer compensação de montante foram enviadas várias notas e solicitação de esclarecimentos a Espanha"."A ausência de precipitação condiciona fortemente as afluências, no entanto, os caudais na secção de fronteira não estão a zero", esclarece o documento.Segundo a APA, a nível nacional foi determinado à concessionária das barragens de Fratel e Belver "o lançamento de um volume mínimo diário que tem sido cumprido, a jusante de Belver desde junho de 2017".Ainda de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, a informação veiculada na segunda-feira pelo Movimento pelo Tejo refere-se "a uma estação de um rio afluente à albufeira de Cedillo na parte espanhola da bacia e não aos caudais lançados para Portugal, nem ao volume da albufeira de Cedillo".