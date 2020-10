Molécula rara encontrada na maior lua de Saturno pode alimentar vida

Titã é a maior lua de Saturno, de entre as suas 62. É também o único satélite natural do Sistema Solar que possui uma atmosfera densa, e foi nela que os cientistas da NASA descobriram uma molécula rara que pode ajudar à criação de vida.A molécula, chamada ciclopropenilideno ou C3H2, é composta por carbono e hidrogénio. Esta partícula pode gerar reações químicas que formam compostos mais complexos. Por sua vez, estes podem ser a base de uma possível vida em Titã.Apesar de os investigadores já terem encontrado C3H2 pela galáxia, foi a primeira vez que a descobriram numa atmosfera. A investigação foi publicada este mês na revista científica The Astronomical Journal A molécula foi descoberta pela primeira vez através de observações feitas com o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) situado no Chile, diz o comunicado da NASA Titã já era de interesse dos investigadores devido a sua atmosfera, sendo o destino da próxima missão da NASA, " Dragonfly ", que está prevista para 2027.Melissa Trainer, astrobióloga e principal investigadora da missão, refere que esta lua "é um laboratório em tempo real onde é possível ver condições químicas idênticas às do surgimento da vida na Terra".Esta missão vai procurar moléculas maiores que esta, mas "é necessário perceber o que acontece na atmosfera que leva a que na superfície da lua se formem compostos mais complexos", acrescenta a investigadora da NASA.Ao contrário das outras mais de 200 luas do sistema solar, este satélite natural com nuvens, chuva, lagos, rios e um oceano subterrâneo.