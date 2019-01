O fenómeno está a ocorrer muito mais rapidamente do que os cientistas antecipavam: cerca de 200 milhões de anos mais cedo do que era previsto.

O planeta Saturno tem uma imagem icónica: os seus anéis são os maiores e mais brilhantes do Sistema Solar, com uma extensão de 280 mil quilómetros e do tamanho de seis Terras em fila, num conjunto de características que permitem identificá-lo rapidamente. Porém, Saturno está a perder os atributos que o singularizam: os anéis estão a desaparecer.

Não só Saturno está a perder os seus anéis, como isto está a acontecer a um ritmo mais rápido do que os cientistas previram, num fenómeno que decorre 200 milhões de anos mais cedo do que era calculado.

Segundo as informações disponibilizadas pela agência espacial norte-americana NASA, neste momento está a chover cerca de 10 mil quilogramas por segundo em Saturno, o que é rápido o suficiente para encher uma piscina olímpica em meia hora. Esta chuva está a desintegrar progressivamente os anéis do planeta, que são maioritariamente constituídos por pedaços de pedras e gelo.

Além da chuva, os anéis também são afetados pela radiação ultraviolenta (UV) do Sol e constantemente bombardeados com pequenos meteoroides. Quando estas colisões ocorrem, as partículas de gelo são vaporizadas e formam moléculas de água que interagem com o campo magnético de Saturno, até se afastarem do planeta e serem queimadas na atmosfera.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mN8o90UbpmE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

A chuva já tinha sido detetada em 1980 quando os investigadores da missão Voyager da NASA encontraram vestígios da mesma no campo magnético do sexto planeta a contar do Sol. Na altura, foi estimado que os anéis iam "secar" em 300 milhões de ano. Já em 2017, através de observações conseguidas com a sonda Cassini, chegou-se a um prognóstico mais sombrio: estava a chover mais do que era inicialmente pensado, o que significava que os anéis teriam alguns milhões de anos de sobrevivência.

A conclusão final é esta: os anéis de Saturno irão resistir por "apenas" mais 100 milhões de anos.



Saturno nem sempre teve anéis

É difícil imaginar o segundo maior planeta do Sistema Solar (o primeiro é Júpiter) sem os seus anéis distintivos, mas a verdade é que durante parte da sua existência, Saturno não os tinha. Graças às informações recolhidas pela Cassini, que permitiram aos investigadores determinar a massa e idade dos anéis, concluiu-se que o planeta foi formado há cerca de 4,5 milhões de anos, mas os seus anéis só existem há cerca de 100-200 milhões de anos – a discrepância temporal entre as formações ainda é uma incógnita.

Os resultados são da American Association for the Advancement of Science, a associação norte-americana que edita a revista científica Science, onde o estudo foi publicado.

Os anéis de Saturno foram descobertos em 1610 pelo astrónomo e físico Galileu Galilei que, no momento, pensou tratar-se primeiro de três planetas, defendendo mais tarde que eram na verdade três satélites. Já no século XVII, Christiaan Huygens concluiu que os "satélites" de Galileu eram na verdade anéis constituídos por poeira e gelo, e descobriu o Titã, o satélite natural de Saturno e a segunda maior lua do Sistema Solar, só vencida pela Ganímedes de Júpiter.