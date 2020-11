Psyche, o asteróide valioso que a NASA quer visitar

Um asteróide de 226 quilómetros quadrados de diâmetro, repleto de metais, como ferro e níquel, pode ser mais valioso que a economia mundial - e a NASA está a planear uma visita. O Psyche, nome dado ao asteroide, foi alvo de um estudo publicado em outubro na revista The Planetary Science Journal.

O Telescópio espacial Hubble foi utilizado nesta investigação, e permitiu uma análise em mais detalhe, observando o asteroide em dois pontos específicos da sua rotação, capturando os dois lados.

Psyche situa-se a uma distância de 370 milhões de quilómetros do planeta Terra, e é considerado um dos maiores asteroides do sistema solar. Localizado na principal cintura de asteroides, entre Marte e Júpiter, onde a maioria são rochosos ou gelados, Psyche parece ser metálico.

"Temos visto meteoritos que são constituídos na sua maioria por metal, mas o Psyche pode ser único no sentido em que pode ser um asteroide feito totalmente de ferro e níquel", diz Tracy Becker, autora do estudo e investigadora do Southwest Research Institute no Texas, Estados Unidos, em comunicado.

É possível que Psyche seja o núcleo que restou de um planeta que falhou durante a sua formação: um protoplaneta.

"A Terra tem um núcleo metálico, manto e crosta. É possível que enquanto este protoplaneta se estava a formar, tenha colidido com outro objeto no nosso sistema solar, perdendo a crosta e o manto", acrescenta Becker.

Este estudo surge ao mesmo tempo que a NASA está a preparar o envio de uma nave que vai viajar até ao asteroide de forma a estudar com mais pormenor a origem dos núcleos planetários. Em 2022, a nave será lançada e a sua chegada está prevista para 2026.

A investigadora principal desta missão da NASA, Lundy Elkins-Tanton, estima que o asteroide, com esta composição de metais, possa ter um valor de 10.000 quatriliões de dólares. Para comparação a economia mundial no ano de 2019 foi avaliada em 142 triliões de dólares - cerca de 121 milhões de euros.