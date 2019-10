Um aumento de casos de meningite W em Portugal levou os pediatras a recomendar a toma da respetiva vacina, o que resultou uma consequente corrida às farmácias por parte dos pais.

A vacina conjugada Nimenrix, que combate os serogrupos A, C, W e Y, desapareceu das farmácias nos últimos meses e há mesmo listas de reservas. "Está esgotada. De vez em quando chega uma embalagem e informamos a pessoa que está no topo da lista para vir buscar o medicamento", conta à SÁBADO a funcionária da farmácia Alto dos Moinhos, em Lisboa.



O Infarmed já emitiu uma Autorização de Utilização Excecional para adquirir a vacina da Holanda e esta deverá estar disponível nas farmácias no início da próxima semana.



Estirpe mais letal

A meningite W é um serogrupo da doença que provoca a inflamação das meninges, as membranas que protegem o cérebro e a medula espinal. Dos cinco serogrupos o B é o mais predominante com 51% dos casos na Europa em 2017. Em comparação, a W foi responsável por 17% dos casos, mas é mais letal - 14% dos doentes morreu, enquanto apenas 7% dos casos com meningite B foram fatais, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Ainda assim, Jorge Amil Dias do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos garante não haver razão para alarme. "Seguramente morrem muitas mais crianças vítimas de acidentes ou intoxicações do que com meningite." O especialista garante que não se trata de uma epidemia e que os casos registados em Portugal em crianças são apenas quatro. "Felizmente é uma doença muito rara."

Por essa razão, a Direção Geral de Saúde não prevê a introdução da vacina no Plano Nacional de Vacinação. A vacina só é recomendada a quem viaja para a Arábia Saudita e algumas regiões de África. Do plano faz parte a vacina conjugada para o serogrupo C e B, esta para grupos de risco. No caso da meningite C, cuja vacina entrou no Plano Nacional de Vacinação em 2006, o número de casos confirmados desceu de 78 em 2002 para 6 em 2010.



Risco de morte

Apesar de ser uma doença rara, os pediatras recomendam a vacina."Por que é uma doença grave que entre 10 a 15% dos casos pode levar à morte. E quando não conduz à morte pode deixar sequelas, porque atinge o sistema nervoso, em 20 a 25% dos casos", explica à SÁBADO, o antigo presidente da Sociedade Portuguesa Pediatria, Libério Ribeiro.

Mas o médico entrega a decisão final aos pais. "Informo-os que os casos são raros e a probabilidade de os filhos contraírem a doença é realmente ínfima. No caso da meningite W, foram registados oito casos este ano, são oito casos numa população de 10 milhões", explica.



"Mas saliento que é uma doença que pode provocar a morte. A maioria dos pais prefere dar a vacina, até para se desresponsabilizarem do que possa acontecer", diz o pediatra.



Vacina para meningite B

Em 2017 foi registado um caso de meningite W, em 2018 cinco e este ano oito, segundo a Direção Geral de Saúde. O aumento pode dever-se ao controlo das outras estirpes da bactéria através da vacinação. Nos centros de saúde, os médicos de família não têm sido inquiridos pelos pais de crianças quando à nova vacina. "Perguntei aos meus colegas e não têm recebido pedidos de informação", esclareceu Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. "Essa é uma meningite muito, muito rara. Mais preocupante é a indecisão relativa à comparticipação da vacina contra a meningite b", diz Rui Nogueira.