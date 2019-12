Nomes e números de telefone de 267 milhões de utilizadores do Facebook expostos online

267.140.436 utilizadores, principalmente norte-americanos.



Ainda que não se saiba como é que as pessoas que fizeram esta base de dados tiveram acesso aos mesmos, os analistas preveem que todas estas informação sejam utilizados por terceiros em esquemas como phishing ou outras ameaças para os utilizadores.



Esta não é a primeira vez que os dados de milhões de utilizadores são tornados públicos sem a sua autorização, um fenómeno que evidencia os problemas de privacidade que a plataforma gerida por Mark Zuckerberg ainda tem de ultrapassar.

Uma base de dados com as informações pessoais de mais de 267 milhões de utilizadores do Facebook foi publicada na Internet sem qualquer tipo de proteção. A revelação foi feita pela consultora de tecnologia Comparitech, que estima que os dados estejam estado online durante pelo menos duas semanas.Segundo os analistas, foram expostos os ID de utilizador (número de identificação de cada uma das contas que podem ser usados para retirar outras informações como o género, o email ou a localização), os números de telefone e os nomes completos de