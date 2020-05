Os números são inequívocos: para a maioria das grávidas, a pandemia teve repercussões negativas na sua gestação. Mais: também são muitas aquelas que revelam ter sintomas de stress, ansiedade e depressão "com um nível de intensidade alto e com alguma disfuncionalidade associada", diz à SÁBADO o psiquiatra da infância e da adolescência Pedro Rafael Figueiredo. Ou seja, sintomas que podem já representar uma doença psiquiátrica (não são os "simples" estados emocionais das grávidas em geral).O Centro de Estudos do Bebé e da Criança do Hospital Dona Estefânia construiu um inquérito para avaliar a saúde mental na gravidez no âmbito da Covid-19 e o especialista explicou à SÁBADO quais foram as conclusões deste estudo - que teve em conta uma amostra de quase duas mil grávidas de todo o país.Apesar dos resultados serem preocupantes, Pedro Rafael Figueiredo deixa uma mensagem tranquilizadora: estes sintomas podem ter repercussões negativas graves, tanto na mulher, como no bebé, mas são facilmente tratados - é preciso é não ter medo, nem vergonha, de pedir ajuda.Este estudo foi feito por um conjunto de investigadores, sobretudo técnicos da área da psiquiatria da infância e da adolescência, e tivemos a colaboração do Centro de Estudos do Bebé e da Criança do Hospital Dona Estefânia. A nossa grande preocupação era avaliar qual seria o impacto da pandemia na saúde mental da grávida, porque percebemos que poderiam ser uma população afetada por esta situação. Para isso, construímos um inquérito online, que teve uma grande adesão – algo que nos surpreendeu. Percebemos que as grávidas queriam ser ouvidas e talvez isso estivesse a faltar.Tinha dois objetivos principais: por um lado, tentar perceber quais eram os maiores receios e preocupações das grávidas, do ponto de vista da sua gravidez e da relação com a pandemia; por outro, o ponto de vista mais clínico, avaliar a presença de sintomas de depressão, de ansiedade e de stress. Além das questões sociodemográficas, pedia dados sobre a gravidez (se estava a ser acompanhada, se as medidas da Covid-19 afetaram esse acompanhamento) e questões dedicadas à Covid-19 (se as grávidas tinham sido testadas, por exemplo, ou se teria havido alterações da residência, houve situações em que os companheiros trabalhavam na saúde e saíram de casa para proteger a grávida e o bebé). Depois, tinha a parte mais clínica.Primeiro, se a grávida já tinha tido algum problema psicológico ou psiquiátrico – porque são aquelas com maior suscetibilidade para desenvolverem. Depois, usámos duas escalas internacionais que pretendem avaliar a presença de sintomas, através de perguntas de escolha múltipla. São escalas que estão também aprovadas para a nossa população.Estas escalas não fazem diagnósticos, mas permitem-nos perceber que aquela pessoa tem sintomas que configuram, muito provavelmente, um diagnóstico de doença psiquiátrica e, portanto, estão em risco. Contudo, só através de uma consulta de psiquiatria se poderá fazer um diagnóstico.O questionário continua online, mas para analisarmos os dados que tivemos até agora fizemos uma coorte nas 1750 grávidas – é a nossa amostra principal em termos de resultados. Tem grávidas de todos os estádios da gravidez, de todo o país, com idades desde os 19 aos 49 anos. A média anda por volta dos 32, 33 anos.Algo que achámos interessante nas respostas tem a ver com a vigilância na gravidez – um dado representativo dos receios das grávidas. Mais de 80% referiu que a pandemia teve um impacto negativo ao nível da vigilância na gravidez. Destes 80%, cerca de metade referiu que houve adiamento de consultas programadas, cerca de 32% tiveram dificuldade ou impossibilidade de agendarem novas consultas e, em 19%, houve cancelamento ou adiamento de uma das três ecografias preconizadas na gravidez. Por outro lado, referiram-nos preocupações ligadas ao parto. Por exemplo, que o bebé possa ser infetado e que elas próprias pudessem ser infetadas ou portadoras – apesar de, até agora, a evidência científica demonstrar que a transmissão da mãe para o bebé é baixa. Também havia receios em relação à possibilidade de terem, ou não, um acompanhante na sala de partos, e sobre a ligação mãe-bebé depois do parto, que envolve o contato pele a pele e a amamentação precoce. Estas mulheres tinham um grande receio de que isso eventualmente não fosse possível.Essa é uma questão muito interessante. A nossa ideia, ao deixar o questionário online, é precisamente podermos fazer essa avaliação. O questionário foi posto online a 25 de abril, numa altura em que ainda estávamos em Estado de Emergência. Neste momento, as medidas estão mais aliviadas. A nossa hipótese é que, provavelmente, as preocupações tenham diminuído um pouco. Penso que o ambiente neste momento é mais tranquilizador.Exatamente. Pensamos que a nova norma da DGS foi um passo muito positivo precisamente nesse aspeto de dar voz às gravidas, e aos pais como um todo, e no sentido de tomar decisões individualizadas. Pensamos que as decisões devem ser tomadas, caso a caso, dentro das medidas de segurança que têm de continuar a existir para controlo da infeção.Aquilo que sabemos é que, numa situação habitual, existem perturbações de ansiedade ou depressivas em cerca de 10 a 15% das grávidas. Nesta situação de pandemia atual, houve um aumento destes sintomas: 26% das gravidas tinham sintomas depressivos, 45% sintomas de ansiedade e 38% sintomas de stress moderado a grave. Não estamos a falar de sintomas ligeiros, é um nível que pode configurar diagnóstico de doença psiquiátrica.Os sintomas psiquiátricos, ou seja, aqueles que configuram doenças, têm de ter um nível de disfuncionalidade e de intensidade relativamente alto, até porque uma tristeza não configura uma depressão. Implica uma intensidade de sintomas relevante e uma disfuncionalidade na vida da pessoa também importante.Sim, não temos a certeza de que seja um diagnóstico, mas temos já uma probabilidade alta, ou muito alta, de que venha a ser feito um diagnóstico numa consulta.Sim. Aqueles sintomas que as pessoas têm normalmente, de ansiedade, alguma tristeza, não configuram um diagnóstico de doença psiquiátrica. A saúde mental não é só ausência da doença, é também este bem-estar físico e emocional. Neste questionário também tentámos perceber se a ansiedade tinha sobretudo a ver com a pandemia. Cerca de 90% disseram-nos que este receio está bastante mais aumentado pelo simples facto de estarmos em pandemia. A própria gravidez já é uma altura de enorme incerteza e estamos a juntar mais fatores de incerteza.Ao nível da mulher sabemos que a depressão pode ser incapacitante. Os sentimentos de tristeza, de falta de energia, dificuldades no sono ou de apetite, e dificuldades de concentração podem ter impacto na vida diária de uma pessoa. Isto numa situação geral. Na grávida é ainda mais impactante, porque neste período todo o metabolismo corporal depende da capacidade que a mulher tem para nutrir o bebé, para estar envolvida com a sua gravidez, etc. Ao nível do bebé, a depressão e a ansiedade também acarretam riscos. Se a depressão for prolongada, intensa e muito disfuncional pode, de facto, aumentar o risco de parto pré-termo, o bebé pode nascer com baixo peso e até haver possíveis alterações ao nível do desenvolvimento cerebral e da sua saúde mental. Mas, é importante referir é que estas perturbações, se forem detetadas precocemente, são muito facilmente tratadas e isso tem um impacto muito positivo na relação mãe-bebé. Ou seja, apesar de serem muito incapacitantes, na grande maioria dos casos, são facilmente tratadas.Sim, e no fundo um alerta para este tipo de questões. Quando estas situações surgem, devem ser tratadas, as pessoas devem ser acompanhadas porque isso tem um impacto muito positivo na vida da mãe e do bebé.Depende do tempo e do grau de stress a que o bebé pode estar sujeito. Se, mesmo que a criança tenha de ser separada alguns dias da mãe, houver figura de substituição que providencie os cuidados de segurança e de envolvimento com o bebé – que são muito importantes numa fase inicial –, muito provavelmente os bebés não vão ser afetados por esta separação. Se for uma situação transitória, os bebés têm uma capacidade extraordinária de recuperar, têm uma força interior muito grande, ao contrário do que poderíamos imaginar, e uma capacidade grande de se adaptarem ao meio e de responderem a este stress. É um stress tolerável, se for acompanhado. Agora, se este afastamento for muito prolongado no tempo, muito intenso, não houver figuras de substituição e as coisas forem feitas de forma abrupta (e sem comunicação com os pais), podemos estar a falar de um stress tóxico para o bebé. Mas isso é uma situação extrema, que penso que não está a acontecer.A experiência que vamos tendo com os bebés é que não se importam nada com a máscara, acho que nos importamos mais nós do que eles. Rapidamente estabelecem relação connosco, apesar de estarmos muito equipados para mantermos as medidas de segurança. No caso da mãe e do bebé, os olhos também comunicam muito e há essa forma de ultrapassar a barreira. Penso que a máscara é útil como medida de higiene para a amamentação, e isso deve ser incentivado. A situação é transitória e as situações transitórias são toleráveis para os bebés.É cedo para dizer, ainda estamos no epicentro da pandemia. Mas, neste momento, estamos a fazer a segunda parte do nosso estudo. A primeira tinha a ver com as questões da saúde mental na grávida. A segunda parte tem a ver com as questões da saúde mental no pós-parto. No fundo, estamos a reavaliar, por um lado, aquelas mulheres que já responderam ao primeiro inquérito e que, entretanto, tiveram o bebé. Por outro, estamos a avaliar pessoas que já no estado de pandemia tiveram o bebé.Ainda não, o questionário foi posto online no dia 16 de maio. Neste momento, ambos os inquéritos estão online, basta ir à página do Facebook do Centro de Estudos do Bebé e da Criança e, num dos posts, há o link para os questionários. Mas ainda estamos a recolher dados. De qualquer forma, da experiência clínica com os bebés e com as crianças, aquilo que temos sentido (e ao contrário do que era esperado), é que há um efeito positivo da pandemia: elas passaram a estar mais tempo com a família. Se calhar também faz sentido estudar os efeitos positivos, além dos negativos.Uma das perguntas incluídas no questionário é: "Quantas horas passa a ver notícias relacionadas com a Covid-19?" É importante estarmos informados, mas, se calhar, basta ver um noticiário, não todos. Até porque somos bombardeados com números assustadores. Por outro lado, é importante poderem ter pessoas de suporte à sua volta, familiares que estejam presentes, partilharem os seus medos, conversarem. Nos casos mais preocupantes, na dúvida, pedirem ajuda. As pessoas não devem ter medo de pedir ajuda, nem vergonha, porque isto são situações bastante comuns, mesmo aquelas de maior incapacidade. E, na sua grande maioria, são muito facilmente tratadas.