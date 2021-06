Luc Montagnier. Como um Nobel da Medicina virou costas à Ciência

Foi a primeira pessoa a identificar o HIV, vírus da SIDA. Um ano depois de receber o Nobel, "perdeu-se": defende radiação eletromagnética para curar doenças, antibióticos para curar autismo e até homeopatia. Sobre a covid-19, diz que o vírus foi criado pela China numa tentativa de fazer uma vacina contra o HIV e que foram as vacinas a criar as novas variantes.

No início da pandemia, disse que o vírus da covid-19 tinha sido criado num laboratório em Wuhan, na China. Agora, Luc Montagnier, virologista francês e vencedor do Nobel da Medicina de 2008, garante que são as vacinas contra o vírus que estão a criar novas variantes da doença e que a curva da vacinação está ligada à curva de mortes. Mas não disse que todos os vacinados iriam morrer dentro de dois anos, como páginas negacionistas da pandemia e publicações em redes sociais divulgaram.

A ascensão