Críticas? Vacinação no Algarve 'decorre dentro da normalidade'

No Algarve, o processo de vacinação "está a decorrer dentro da normalidade e em linha com o processo das restantes ARS", defende a Task Force de vacinação quando confrontada com as críticas do autarca de Faro. Ao jornal Público, Rogério Bacalhau assinalou a "vergonha completa" e falhas no planeamento que levam à administração de doses abaixo da capacidade existente e à falta de doses para quem se quer vacinar sem marcação: "As coisas não estão a funcionar."