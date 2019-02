Uma espécie de leopardo, que se pensava extinta desde 1983, foi avistada em Taiwan. O leopardo-nebuloso de Formosa, cujo nome científico é Neofelis nebulosa brachyura, foi visto por grupos de pessoas em duas ocasiões separadas durante o verão do ano passado enquanto exploravam uma floresta no sudeste de Taiwan. O animal havia sido oficialmente declarado como extinto em 2013, apesar do seu último avistamento ter acontecido há 36 anos.

A notícia foi publicada através de um estudo da Universidade Nacional de Taitung e espalhada depois vários meios de comunicação do país. No relatório, os polícias indicam aos investigadores que viram o leopardo-nebuloso a caçar cabras numa montanha de Taitung, enquanto o segundo garante que os animais estavam junto às suas motas – fugindo depois para o cimo de uma árvore.