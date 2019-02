A descoberta de uma pen USB em fezes de uma foca leopardo da Antártica está a provocar uma investigação por parte das autoridades da Nova Zelândia em busca do dono do dispositivo de memória.

Voluntários do Instituto Nacional de Pesquisa Aquática e Atmosférica (NIWA) recuperaram a pen drive enquanto examinavam as fezes congeladas do animal. O objetivo do instituto passava por investigar a informação acerca do que predadores da Antártica comem, a sua saúde e há quanto tempo navegam nas águas da Nova Zelândia.





NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0