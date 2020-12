O Natal deste ano vai contar com um fenómeno raro nos céus. Júpiter e Saturno vão estar mais próximos do que em quase 800 anos. Os dois planetas, que quando as suas órbitas se aproximam formam a "estrela de Natal", por darem a impressão de ser um planeta gigante, vão atingir o ponto máximo a 21 de dezembro.A Agência Espacial Norte-Americana (NASA) explica que este fenómeno é conhecido como "grande conjunção" e aconteceu a cada 20 anos, ao longo deste século. É o resultado do alinhar das órbitas da Terra, Júpiter e Saturno. No nosso céu, estes dois planetas aparecem como um só, uma ilusão dada pela sua proximidade. Ainda assim, no espaço estão a 724 milhões de quilómetros de distância, sublinha Michael Brown, astrónomo da Universidade Monash na Austrália, ao Washington Post Júpiter demora 12 anos terrestres a completar uma volta ao Sol, enquanto que Saturno, leva 30 anos. Daí que se alinhem mais ou menos a cada 20 anos. No entanto, uma proximidade como a deste ano - de apenas 0,1 graus - só voltará a acontecer em 2080 e antes disso foi visível em 1226. Numa outra ocasião - em 1623 - também estiveram tão juntos como agora, mas essa proximidade aconteceu durante o dia, e a luz do sol impediu que fosse visto. NASA aconselha os apaixonados pela observação das estrelas a "observar ao longo das três primeiras semanas de dezembro como os dois planetas se vão aproximando no céu. Procure-os na parte baixa do sudoeste, uma hora depois do pôr do sol".Dezembro é também o mês de uma das melhores chuvas de estrelas de 2020: as Gemínidias. Esta chuva de meteoros é observável de 4 a 17 de dezembro, à medida que a Terra atravessa um rasto de destroços da órbita do asteróide 3200 Phaethon. O pico será na madrugada de 14 de dezembro, por volta das 02h00.