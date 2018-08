Cerca de 300 tartarugas foram encontradas mortas presas em redes de pesca na costa Sul do México, na terça-feira, dia 28 de Agosto. Autoridades mexicanas estão a investigar o caso e suspeitam que os animais tenham morrido asfixiados, presos em anzóis ou por causa de algas nocivas.

As imagens mostram já muitas das tartarugas em decomposição e presas em redes de pesca. O coordenador da agência de protecção civil do estado de Oaxaca, México, adiantou que os animais foram encontrados por pescadores.

Entre Maio e Setembro, estes animais percorrem a costa de vários estados mexicanos para depositarem os ovos ao longo do Pacífico. As autoridades mexicanas dizem que as tartarugas que encontraram morta são de uma espécie em vias de extinção, tartarugas oliva.

Segundo o jornal francês Le Monde, a 17 de Agosto, registou-se um acontecimento parecido. O governo mexicano informou que 122 tartarugas haviam sido encontradas mortas nas praias do estado de Chiapas.