Lembra-se de ter dados umas gotas ao seu bebé nos primeiros meses de vida? Era vitamina D, prescrita às crianças no primeiro ano de vida para evitar o raquidismo. Mas, estudos recentes indicam que as gotas devem ser dadas até mais tarde e, idealmente, para além mesmo da idade adulta.





É que, segundo um estudo elaborado pela Faculdade de Medicina de Coimbra com a colaboração da Nova Medical School, cerca de 66,6% da população portuguesa tem défice de vitamina D e 21,2% apresenta deficiência grave. O problema, que está associado a várias doenças, pode ser resolvido com suplemento de vitamina D, garante à SÁBADO o Prof. José Pereira da Silva, director da Clínica Universitária de Reumatologia e director científico do Fórum D

Qual a importância da vitamina D no nosso organismo?

A vitamina D tem o potencial de influenciar uma enorme variedade de funções do organismo. Os seus receptores estão presentes em mais de 30 tecidos diferentes e que influenciam directa ou indirectamente mais de 5% de todos os nossos genes. As suas funções mais conhecidas dizem a respeito ao metabolismo do cálcio e dos ossos. No entanto, a investigação veio demonstrar que a vitamina D pode afectar quase todas as funções do organismo, desde a tensão arterial, à força muscular, a regulação do açúcar, a função intelectual e regulação imunológica, entre muitas outras.

Como é que o organismo recebe vitamina D?

No essencial, o corpo humano depende da exposição da pele a radiação ultravioleta para produzir vitamina D. Uma quantidade pequena, quase despicienda, é proveniente da alimentação, sobretudo através de peixes gordos.

O estudo que realizou concluiu que 66,6% dos portugueses apresenta deficiência em vitamina D. Como chegou a estes resultados?

Chegamos a essas conclusões através da análise do sangue recolhido a mais de 3.800 pessoas, de ambos os sexos e todas as idades acima dos 18 anos, residentes em todos os distritos do país. Estas pessoas foram seleccionadas da forma aleatória e os resultados finais foram ajustados estatisticamente para garantir boa representatividade da população nacional. Este é o maior e o mais robusto estudo sobre epidemiologia da carência de vitamina D jamais realizado em Portugal.

Que doenças podem surgir em quem tem défice de vitamina D?

A falta acentuada e prolongada de vitamina D causa, indiscutivelmente, raquitismo nas crianças e osteomalácia nos adultos, com deformações e dores ósseas, fraqueza muscular e tendência para fracturas. A carência de vitamina D dá ainda um forte contributo à osteoporose, que se traduz essencialmente por fracturas ósseas causadas por traumatismo mínimo. Não há outras doenças que posso atribuir-se directamente à falta de vitamina D, mas existem muitas evidências que sugerem que esta condição pode aumentar a ocorrência e gravidade de uma grande variedade de doenças, incluindo insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, epilepsia, cancro de diversas localizações, doenças inflamatórias como a artrite reumatóide e ainda infecções de vário tipo, numa lista que está longe de ser exaustiva. Vários estudos indicam que carência de vitamina D está associada a um aumento da mortalidade por todas as causas. Importa sublinhar, contudo, que a associação com muitas doenças, que não as ósseas, é ainda controversa e não foi comprovada de forma definitiva.

Quais são os valores de vitamina D considerados normais?

Existem duas grandes referências internacionais, ambas provenientes dos Estados Unidos: a do Institute of Medicine e da Sociedade Norte-americana de Endocrinologia. As duas estão de acordo em considerar valores abaixo de 20ng/ml como insuficientes para garantir os melhores resultados da vitamina D. A Sociedade de Endocrinologia é um pouco mais exigente ao considerar que valores entre 20 e 30ng/ml traduzem ainda carência ligeira.

Como se explica que um país com tanta exposição solar sofra de deficiência em vitamina D?

Para produzir vitamina D é preciso que a pele seja exposta, sem protecção, a radiação solar intensa. Na nossa latitude geográfica isso só pode suceder de Abril a Outubro e durante as horas de maior calor. Como regra simples, pode dizer-se que não produzirmos vitamina D se a nossa sombra ao sol é mais longa do que nossa altura. Vários factores afectam a capacidade de produzirmos vitamina D, desde a nebulosidade ao tipo de pele, entre muitos outros. Haveria, em todo o caso, condições para produzirmos vitamina D suficiente na Primavera e Verão em Portugal, se apanhássemos sol. Mas não o fazemos! Seja por questões culturais e laborais, que retiraram grande parte da população do campo para os escritórios, seja por preocupações com saúde da pele, que desaconselham exposição solar nas horas que seriam mais úteis para produzir vitamina D, o nosso estudo demonstra, como muitos outros, que os portugueses tem muito frequentemente níveis baixos ou muito baixos de vitamina D.

É verdade que os protectores solares evitam a produção de vitamina D?

É indiscutível que os protectores solares, se tiverem intensidade suficiente e forem aplicados como recomendado, diminuem drasticamente ou inibem completamente a produção de vitamina D. O seu resultado na prática, contudo, não é tão decisivo por que a quantidade que tipicamente aplicamos é inferior à recomendada. O resultado final acaba por ser incerto, mas importa reter que mesmo no verão os portugueses apresentam níveis preocupantes de carência de vitamina D.

A exposição solar teria de ser nas horas de maior intensidade solar, aquelas que são de evitar devido ao risco de cancro da pele?

A exposição solar suficiente para produzir a quantidade de vitamina D de que precisamos (cerca de 20 minutos de exposição dos braços e pernas, por dia) está muito longe da que é necessária para aumentar de forma significativa o risco de cancro da pele. Ainda assim, e dado que vitamina D é muito segura e economicamente acessível, é razoável o argumento dos que defendem que devemos sempre usar protector solar e socorrer-nos de suplementos alimentares de vitamina D.

Os bebés tomam suplemento de vitamina D durante os primeiros meses de vida. Deviam continuar até à idade adulta?

A vitamina D tem um papel potencialmente decisivo na aquisição de um esqueleto saudável e no crescimento, que ocorrem especialmente na infância e adolescência. É, por isso, inquestionável que os jovens devem ter níveis adequados de vitamina D. Estudos realizados neste grupo populacional em Portugal mostram que isso não sucede senão numa minoria de casos. Dada a segurança e acessibilidade da vitamina D considero recomendável, à luz da evidência atual, que se considerem suplementos de vitamina D não apenas até a idade adulta mas ao longo de toda a vida, a menos que tenhamos boas indicações ou prova de que determinado indivíduo tenha níveis suficientes sem necessidade da suplementação. Essa é a orientação da maior parte das instituições internacionais de saúde incluindo a OMS.

Qual é a dose de suplemento de vitamina D para um adulto?

As recomendações variam, consoante as fontes entre as 600 e as 2.000 U/dia a partir dos 18 anos de idade. Sugerem-se doses de 600 a 1.000 U/dia entre o primeiro e os 18 anos e de 400 e 600 U/dia nos primeiros 12 meses de vida.

Há riscos de sobredosagem?

Aqui reside um dos aspectos mais importantes deste debate: a vitamina D é extremamente segura! São necessárias doses muito elevadas (>10.00U/dia) durante meses ou anos para que surjam sinais ou sintomas de sobre dosagem. Trata-se, em todo o caso de manifestações ligeiras e rapidamente reversíveis.

Os médicos de família estão sensibilizados para este problema?

Tem havido um esforço nesse sentido que, infelizmente, tem sido prejudicado por controvérsias em torno deste assunto. Questiona-se, por exemplo, se não existem interesses obscuros por detrás do aumento recente das despesas do Serviço Nacional de Saúde com suplementos de vitamina D. Lamentavelmente, os meios de comunicação social que têm explorado a teoria da conspiração nesta matéria, não cuidaram de avaliar se este aumento se limita a tentar recuperar um atraso de décadas em relação aos países mais avançados, não trataram de comparar os consumos em Portugal e nos países que nos devem servir de exemplo, nem de avaliar o impacto do custo dos medicamentos nesse aumento da despesa.

É possível atingir os valores normais de Vitamina D sem ser com suplementação?

A única alternativa realista é a exposição solar. O uso de solários em doses terapêuticas, por alguns dias, por exemplo, tem um efeito equivalente à ingestão de enormes quantidades de suplementos, mas vem associada a riscos para a pele.

Os resultados justificam o regresso da toma de óleo de fígado de bacalhau?

Não seria mais do que uma forma elementar, e potencialmente muito desagradável, de substituir suplementos muito acessíveis e produzidos com qualidade inerente a medicamentos. Há seguramente, melhores escolhas!