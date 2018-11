A universidade chinesa de Ciência e Tecnologia do Sul vai abrir uma investigação ao caso envolvendo um dos seus professores.

A universidade chinesa de Ciência e Tecnologia do Sul anunciou esta segunda-feira que vai abrir uma investigação ao caso envolvendo um dos seus professores que revelou ter criado os primeiros bebés do mundo geneticamente manipulados.



Em comunicado, a universidade, situada na cidade de Shenzhen, alega que não tinha conhecimento desta experiência e que He Jiankui estava de licença desde fevereiro.



Segundo a instituição, a experiência, cujos resultados não foram avaliados por pares nem publicados em revistas científicas, constitui uma "grave violação da ética e dos padrões académicos".



Num vídeo publicado no YouTube, o professor e investigador He Jiankui refere que a modificação genética feita em duas gémeas, no estado embrionário, visou torná-las resistentes a uma infecção futura do VIH/Sida.



O cientista usou a técnica de edição genética CRISPR/Cas9 para alterar embriões durante os tratamentos de fertilidade de sete casais, processo que resultou numa gravidez até agora.



He Jiankui desactivou o gene CCR5, que permite que o vírus que causa a Sida entre numa célula, mas existem maneiras simples de evitar que o VIH infecte descendentes que não envolvem a alteração de genes.



Todos os homens que participaram na experiência estavam infectados com o VIH, ao contrário das mulheres, e tiveram as suas infecções reprimidas por medicamentos padrão para o vírus.



O anúncio feito hoje pelo investigador chinês, o de ter criado os primeiros bebés do mundo geneticamente manipulados, foi criticado por cientistas.



Na China, a clonagem humana está proibida, mas não a manipulação genética.



Em 2016, um grupo de cientistas chineses usou a mesma técnica de edição genética para tratar doentes com cancro do pulmão.



Investigadores no Reino Unido advertiram, num estudo publicado este ano pela revista científica Nature, que a ferramenta CRISPR/Cas9 pode causar danos nas células.