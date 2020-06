Se for mulher e publicar no seu Instagram uma imagem em que aparece de roupa interior ou biquíni, essa imagem vai ser mostrada no feed dos seus seguidores 1,6 vezes mais que a mesma fotografia, com mais roupa. Se for homem, uma fotografia sua em tronco nu aparece 1,3 mais vezes.





A conclusão surge de uma investigação do jornal digital Mediapart em colaboração com a Rede Europeia de Jornalismo de Dados e a Algorithm Watch , que revela que o Instagram dá prioridade à nudez - apesar de esta não ser permitida na rede social - e favorece os posts que mostrem pele.O estudo partiu de uma patente do algoritmo do Instagram registada em 2015 por dois funcionários do Facebook - que detém a rede social de partilha de fotografias. De seguida, foi pedido a 26 voluntários que usassem aplicações para recolher informação sobre os conteúdos que viam. Foram analisadas 2.400 publicações de 37 pessoas de 12 países diferentes, com 1.737 imagens publicadas entre fevereiro e maio de 2020. Estas surgiam no top dez do mural desses utilizadores.A patente revelou que a plataforma avalia automaticamente cada imagem publicada e lhe atribui uma "pontuação de interação" e função das possibilidades que os utilizadores da rede social reajam aos conteúdos. "A patente estabelece especificamente que o género, a etnia, o estado de nudez das pessoas da fotografia pode ser usado para gerir as métricas de interação", indicam os autores da investigação, os jornalistas Judith Duportail e Nicolas Kayser-Bril.As publicações que continham fotografias de mulheres em roupa interior ou biquíni tinham 54% mais possibilidades de aparecer no mural dos voluntários. As fotografias de homens com o tronco nu tinham 28% mais possibilidades de surgir no mural. Já as fotos de paisagens ou comida tinham 60% menos possibilidades de ser promovidas pelo Instagram.Porém, os jornalistas indicam que a variável de nudez pode não se aplicar a todos os utilizadores da rede social, visto que o Instagram oferecia conteúdo mais diverso a um pequeno conjunto dos voluntários. Mas sem acesso aos servidores internos do Facebook não se consegue chegar a conclusões definitivas.

O Facebook não respondeu às questões concretas colocadas pelos jornalistas e considerou a investigação "imperfeita" visto que não foi realizada em grande escala. "Classificamos as publicações no mural segundo o conteudo e as contas em que se mostra interesse, não tendo como base a presença de fatos de banho", respondeu a empresa de Mark Zuckerberg.