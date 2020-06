Dor de cabeça: O que é, quais os sintomas e como prevenir

Sentir dor de cabeça - cefaleia - é, infelizmente, normal e as razões para a sentir podem ser mais do que muitas. Ainda assim, embora seja uma condição comum, não deve ser desvalorizada, alertam os especialistas."Do ponto de vista clínico, tentamos fazer uma triagem das cefaleias, de forma a perceber a urgência do tratamento porque há dois grandes grupos de dores de cabeça: as primárias e as secundárias. Umas mais graves do que outras, ou que aliás, exigem uma maior preocupação clínica", começa por explicar aoPedro Gonçalves Pereira, médico na clínica PainCare, em Lisboa.De acordo com o clínico, exames como a Tomografia Computadorizada [TAC] e a Ressonância Magnética são essenciais na investigação de qualquer cefaleia. São, na verdade, o ponto de partida na investigação da causa e tipo de cefaleia."Tem havido uma certa desvalorização dos exames de diagnóstico porque as pessoas habituam-se à dor de cabeça. Com ou sem sinal de alerta, se há dor, a causa tem de ser apurada. Mesmo que seja tensão, que não é tão preocupante, ou até, como vemos algumas vezes, resultado do stress ou até da abstinência à cafeína, é preciso apurar-se a causa", conclui Pedro Gonçalves Pereira.As cefaleias secundárias são aquelas que mais preocupam. Nestes casos, a dor é apenas e simplesmente um sintoma de uma patologia mais complexa como um tumor ou uma hemorragia interna.As cefaleias comuns, denominadas primárias, caracterizam-se por dores à volta e, muitas vezes, no interior dos olhos. Os olhos podem ainda ficar muito vermelhos e lacrimejantes.A cefaleia de tensão é normalmente acompanhada por dores ou aperto no pescoço. A pressão pode dar origem a febre. Em casos mais graves, a dor de cabeça associada à febre pode ser sinal de meningite ou outras infeções, igualmente graves, no cérebro.Visão dupla, turva ou perda parcial de visão é um dos sintomas mais comuns das cefaleias. Podem ainda surgir náuseas e/ou vómitos associados, assim como fadiga extrema.Entorpecimento ou fraqueza, incluindo falhas na fala ou dificuldade em caminhar, são também sinais de dores de cabeça fortes. O olfato fica mais sensível, qualquer odor torna-se facilmente incomodativo.Depressão, irritabilidade e mudanças de humor são também sintomas de que poderá estar a caminho uma cefaleia.Há situações que contribuem para o aparecimento da dor de cabeça. Evite, por isso, estar longos períodos sem dormir, comer a mais ou a menos (jejuns), abusar da cafeína e álcool.Alimentos que contém muito açúcar e gordura potenciam as cefaleias.Alimentos como a banana, o salmão e a sardinha têm propriedades que melhoram a circulação do sangue, aliviando a dor.O exercício físico é um fator de alívio importante para a dor de cabeça. Alongamentos ao início do dia ajudam a evitar a dor.Há determinadas luzes, muito fortes, que potenciam a dor. Privilegie a luz natural.Medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios são remédios destinados ao alívio da dor de cabeça mas que só atuam quando a dor é moderada. Para a enxaqueca, por exemplo, a medicação é mais forte, mas ainda assim, a terapêutica é com recurso a remédios.A última invenção no arsenal terapêutico diz respeito ao botox - uma substância usada sobretudo em tratamentos estéticos. Mas, em Portugal, há vários médicos que já recorrem a estas injeções para tratar não só enxaquecas severas mas também cefaleias de tensão.Enxaqueca e dor de cabeça não são a mesma coisa. A cefaleia é uma situação clínica muito frequente. A enxaqueca corresponde a um quadro clínico mais grave e bastante incapacitante, sobretudo em atividades como a condução.