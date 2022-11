Inflação e guerra agravam ruturas nas farmácias. E agora?

Há 858 apresentações de medicamentos em rutura nas farmácias. Esclarecimento: o mesmo medicamento pode ter mais do que uma forma de apresentação (por exemplo, em xarope e em comprimido). O que significa que não existem assim tantos medicamentos em falta. Mais boas notícias: as ruturas nas farmácias não são inéditas e existem mecanismos para as contornar. Outra: de todos aqueles que estão em falta, só três não têm alternativas equivalentes – o propanolol, que é usado para a prevenção do enfarte do miocárdio; a nimodipina, para a hipertensão; e a vacina para a encefalite japonesa, dada no âmbito da consulta do viajante. Mas mesmo para estes já existe uma solução. Ainda que não haja razões para alarme, fique atento: pode haver mais falhas nos próximos tempos. Saiba com o que pode contar e também o que fazer para não ser apanhado desprevenido.