Vício de comer não explica (toda) a história da obesidade

É inevitável: quando falamos em obesidade pensamos, quase de imediato, em indivíduos que têm um vício pela comida, que sofrem da chamada fome hedónica –comer por prazer e não pela necessidade de energia. Mas o tema pode ser mais complexo, avança em comunicado o Centro Champalimaud.

Foi em colaboração com outros centros portugueses que os cientistas da Champalimaud estudaram a relação da fome hedónica com o peso – os resultados foram publicados na Scientific Reports (grupo revista Nature). "Ouve-se frequentemente dizer que a obesidade ‘é como uma dependência’", disse Albino Oliveira Maia, psiquiatra e neurocientista à frente do estudo. "Mas a verdade é que os resultados concretos que sustentam esta ideia são fracos."

Vamos ao estudo. Os investigadores acompanharam três grupos diferentes: doentes clinicamente obesos, estudantes do ensino profissional e superior e 865 pessoas de várias idades e géneros, representativas da população portuguesa. Para avaliar a fome dos participantes, usaram o Power of Food Scale para que cada um pudesse avaliar a sua fome hedónica de 1 (mínimo) a 5 (máximo). Do grupo de quem atribuiu valores entre 1 ou 2, apenas 10% eram obesos enquanto que quem atribuiu valores de 4 e 5 o número de obesos chegou aos 40%. Sim, conclui-se que a fome hedónica explica a obesidade: mas apenas 10% da variabilidade do índice de massa corporal.