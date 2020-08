O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) divulgou um relatório acerca da infeção pelo novo coronavírus em crianças e o papel dos ambientes escolas na transmissão da Covid-19. O documento, publicado a 6 de agosto, sublinha que menos de 5% da totalidade dos casos registados na União Europeia e no Reino Unido são entre crianças (até 18 anos). Contudo, avisa que mesmo sendo poucos, os surtos nas escolas ocorrem e podem ser difíceis de detetar devido à relativa falta de sintomas nas crianças; e que estas propagam o vírus em quantidades semelhantes às dos adultos, podendo infetar da mesma maneira.O relatório indica que não se sabe quão infecciosa pode ser uma criança assintomática. "É mais provável que uma criança tenha uma infeção leve ou assintomática, o que significa que a infeção pode não ser detetada ou não diagnosticada", indica o ECDC. "Quando são hospitalizadas com Covid-19, as crianças têm uma probabilidade muito menos de ser hospitalizadas ou de mortalidade do que os adultos.A proporção de casos de infeção pelo novo coronavírus na população (a chamada seroprevalência) infantil é menor do que em adultos na generalidade dos países, apesar de as diferenças serem pequenas e incertas. O ECDC frisa que são necessários mais estudos especializados sobre crianças, para "entender melhor as dinâmicas de infeção e anticorpos".Contudo, as investigações já realizadas a casos identificados em ambiente escolar sugerem que a transmissão criança a crança em escolas é pouco comum e que não é a causa principal de infeção de SARS-CoV-2 em crianças - quando a infeção coincide com o período enquanto as crianças estão a ir a escola, especialmente no pré-escolar e escolas primárias. Quanto à transmissão entre crianças e adultos (como professores e auxiliares educativos), onde foi detetada a Covid-19 em crianças e se fez o rastreamento de contactos, não houve adultos identificados como positivos à infeção. "A conclusão destas investigações é que as crianças não são os principais propagadores de SARS-CoV-2 a adultos em ambiente escolar", lê-se no relatório.Os peritos indicam que, se forem aplicadas medidas apropriadas de distanciamento social e de higiene, é improvável que as escolas se tornem ambientes de propagação mais elevada do que outros ambientes de lazer ou de trabalho com densidades populacionais semelhantes.A medida do fecho de instituições escolares e de cuidados infantis é improvável de ser uma medida de controlo da transmissão comunitária, e não deve ser tomada isolada. A reabertura das escolas não foi associada a aumentos significativos na transmissão comunitária da Covid-19.